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За вымогательство $250 тыс. задержаны Мелис Аспеков и Улан Джураев

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- Екатерина Улитина
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Задержанными по подозрению в вымогательстве $250 тыс. оказались активист Мелис Аспеков и блогер Улан Джураев. Об этом VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать для них меру пресечения на время следствия.

Ранее сообщалось, что активисты вымогали четверть миллиона долларов у руководства "Кыргыз Темир Жолу", в обмен на обещание не устраивать митинги против них и не привлекать внимание правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что ГСБЭП обнаружило ряд финансовых нарушений на предприятии "Кыргыз Темир Жолу".


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URL: https://www.vb.kg/395949
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