Кыргызстанка Гульназ Жузбаева в ноябре прошлого года, по версии BBC, вошла в мировой список "Топ - 100 вдохновляющих и влиятельных женщин".Среди них - общественные деятели, актрисы, ученые, писательницы, спортсменки. Истории каждой из них действительно вдохновляют.

Росла без поблажек

С Гульназ Жузбаевой мы встретились после тренировки в одном из спортклубов, в котором она занимается триатлоном - бегает, плавает и ездит на велосипеде, а потом решили заглянуть в кофейню, побеседовать. Гульназ, постукивая белой тросточкой, уверенно шла вперед. Я едва поспевала за ней, удивляясь, как легко она преодолевает ступеньки и переходит оживленные перекрестки.

Гульназ - основательница Кыргызской федерации незрячих и руководитель проекта "Начни жить иначе". Она обучает незрячих людей навыкам самостоятельной жизни, свободному передвижению по улицам города, письму и чтению по шрифту Брайля. А после помогает им трудоустроиться. И когда представители BBC задали ей вопрос, что конкретно в этом году она сделала, Гульназ ответила, что обучила на курсах десять человек и шесть из них при ее поддержке получили работу. А это значит, что жизнь этих людей и тех, кто их окружает, кардинально изменилась. Теперь они вдохновляют своим примером других, доказывая, что нет ничего невозможного!

По дороге Гульназ успела рассказать, что училась в обычной школе в родном селе Дархан. Когда ей было три года, родители обратили внимание, что с дочкой происходит что–то не то: девочка не могла найти свои игрушки, лежащие рядом. Начались бесконечные походы по врачам и обследования. Диагноз звучал неутешительно - "пигментная дегенерация сетчатки глаза". Это означало, что зрение будет только ухудшаться и это необратимый процесс. Мать и отец сделали все возможное, чтобы их дочь никогда не чувствовала себя несчастной и могла жить как обычные люди.

После школы девушка поступила на инфак в Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права. Родители продали все, что было можно, и купили квартиру для дочери неподалеку от университета.

- Тогда я еще немного видела, могла различать силуэты, большие предметы. На начальных курсах при ярком свете могла что–то прочесть, но от напряжения болела голова. Мне очень помогали подружки, читали вслух, а большую часть материала я просто зубрила, не хотела отставать от других и боялась, что из жалости преподаватели станут завышать мне оценки. Хотела быть как все и старательно скрывала свою слепоту. Многие знали, что у меня плохое зрение, но о том, что я практически ничего не вижу, даже не догадывались, - рассказывает Гульназ.

После университета молодая учительница преподавала английский язык в обычной школе. Обучать детей было нетрудно, а вот проверять их тетрадки, заполнять журнал и вести документацию - все это оказалось невыполнимой задачей для незрячего преподавателя. Тогда она даже не подозревала, что может легко выполнять эту работу на компьютере.

Родители уговорили ее поступить на курсы массажистов в Бишкеке. Тут она и познакомилась с другими незрячими людьми и была шокирована тем, что они практически ничего не могут делать самостоятельно. И начала учить их готовить, мыть посуду, вести хозяйство.

- Я очень благодарна родителям за то, что они воспитывали меня, как и моих братьев, не акцентируя внимания на моей болезни. Я всегда во всем помогала маме: мы вместе готовили, убирали дом, мне не делали никаких поблажек! И это очень помогло в дальнейшем, - говорит моя собеседница.

Бег в тандеме

В 2010 году, когда японский волонтер из JICA Шинжи Мацуда работал в Кыргызском обществе слепых и глухих, Гульназ помогала ему с переводом с английского на русский.

- Он рассказал, что много лет сопровождал на спортивных мероприятиях незрячего человека, у которого в придачу были большие проблемы со слухом. Поинтересовался: занимаются ли спортом у нас незрячие. Я рассмеялась: "Они не то что бегать, даже из дома не выходят!". Но тот разговор запал в душу. И я решила собрать ребят с проблемами зрения, которые бегали бы вместе с волонтерами в Ботаническом саду, - вспоминает энтузиастка.

Через некоторое время девушка уехала в США, где прожила около года. Там она обучалась по программе для незрячих и еще больше убедилась, что даже без зрения можно жить ярко и полноценно. Гульназ начала играть в боулинг, посещала курсы самообороны. А когда вернулась в Бишкек, открыла подобные полугодовые курсы для таких же, как и она. Оказалось, что незрячих в Кыргызстане много, они приезжали к ней из всех регионов. И если в столице еще есть приемлемые условия для людей с особенностями развития, то в регионах вообще ничего нет. Приезжие из областей говорили, что никогда не выходили за пределы дома в одиночку. Полгода Гульназ и ее друзья обучали их ориентироваться в пространстве, ходить с белой тростью по Бишкеку и другим навыкам. Эти курсы до сих пор функционируют, и каждый год больше 20 человек там получают шанс на новую жизнь.

- Тогда я и решила, что надо развивать спорт для незрячих. Помню, сказала своим подопечным, что теперь они будут бегать. А они мне в ответ: "Как?". Многие отказывались, кто–то просто стеснялся, кто–то не понимал, как можно бежать в связке с сопровождающим, - вспоминает неугомонная Гульназ.

Среди них был и известный ныне паратриатлет Жалалдин Абдувалиев. Он тогда наотрез отказался заниматься: "Бегать не буду!". Но Гульназ была непреклонна: "Будешь!". Пробежав сначала небольшие расстояния, ребята поняли, как это здорово, и с удовольствием стали посещать занятия. А Жалалдин так увлекся спортом, что не пропускал ни одного забега. А позже и вовсе занялся триатлоном. В 2012 году на Иссык–Куле состоялся первый международный марафон, в котором участвовало много подопечных Жузбаевой.

Кстати, Жалалдин уговорил и Гульназ заняться триатлоном. Раньше она считала, что спорт не для нее, хотя ходила в бассейн и иногда совершала пробежки. Тренер Андрей Ханадеев тоже интересовался: "Когда придешь в триатлон?".

- И я решила: надо попытаться! Сейчас каждое утро мы с Жалалдином ходим на тренировки. Сложно ли? Очень! Но надо найти в себе силы, перебороть страх, лень и неуверенность, - призналась моя собеседница.

Шанс на новую жизнь

Мы сидим в уютной кофейне, где самообслуживание. Гульназ, легко маневрируя между столиками, подходит к прилавку, делает заказ. Любопытные посетители украдкой поглядывают на нее. Уверенно вернувшись за наш столик, Гульназ с воодушевлением продолжает рассказывать о своих мечтах. Хочет, чтобы в Кыргызстане незрячие люди стали не зависимыми от обстоятельств: могли свободно передвигаться по городу, ездить в общественном транспорте, выбирать профессии по душе и работать там, где им хотелось бы.

Сейчас она занимается переводом на шрифт Брайля книг и отправляет своим ученикам, которые сообщают ей, что хотели бы почитать. По словам Гульназ, в специализированной библиотеке, к сожалению, современная литература - большая редкость.

Жузбаева часто ведет переговоры с различными организациями, предлагая им взять на работу окончивших курсы выпускников. Это не так сложно, нужно просто адаптировать их компьютер с помощью специальной программы для незрячих. Одна микрокредитная компания взяла в этом году пять человек на работу в колл–центр. Еще один выпускник работает в банке. Недавно они получили первую зарплату и были шокированы тем, что их труд оценили наравне со всеми. Раньше они об этом даже и не мечтали.

Несмотря на пандемию и карантинные меры, Гульназ и Жалалдин продолжали вести курсы для ребят, которые приехали в столицу. Инструкторам пришлось даже проживать вместе с подопечными. Гульназ с улыбкой рассказывает, что эта группа оказалась самой подготовленной, ведь тренировались почти сутками. Зато все мастерски освоили кулинарию, делали по утрам зарядку, много ходили пешком, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте, а потому научились хорошо ориентироваться в городе.

- Один мужчина, которому 50 лет, - тоже наш ученик. Когда он потерял зрение, не мог найти работу и не надеялся, что когда–то сможет быть полезным обществу. А сейчас отвечает на звонки в колл–центре. Выполняет всю ту же работу, что и остальные сотрудники. Почувствовал себя нужным и значимым, воодушевился и хочет быть примером для своих детей. А год назад на курсах была девушка, которая тоже ослепла, будучи уже взрослой, и никак не могла с этим смириться. Она считала, что ее жизнь закончилась. Ей пришлось заново учиться всему: есть, одеваться, ходить. Недавно она призналась, что год назад думала свести счеты с жизнью. А сейчас поняла, что, несмотря на все сложности, жизнь такая интересная и насыщенная. Да, она другая, чем у зрячих, но, тем не менее, тоже многогранная. У наших подопечных появилось много планов, они научились мечтать, - радуется Гульназ.