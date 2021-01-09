Орзубек Назаров: Локаут - не нокаут, переживем

Орзубек Назаров, многократный чемпион мира среди профессионалов, вице– президент Азиатской конфедерации бокса поделился своими впечатлениями по поводу прошедшего года.

- Прошлый год стал временем больших потерь. От коронавируса погибло много близких и хороший людей. В стране экономический, гуманитарный кризис. Я сам не мог заниматься любимым делом, выехать на несколько крупных международных турниров в России и других странах. А боксеру, пусть даже бывшему, это необходимо, в противном случае он скисает, теряет интерес к жизни.

Но вот в конце ноября в столичном Дворце спорта нам удалось провести чемпионат Кыргызстана по боксу. Было отчетливо видно, что многие бойцы не успели приобрести должную физическую форму, но в то же время мы увидели на чемпионате несколько талантливых парней. Значит, тренеры даже в период пандемии не сидели сложа руки, готовили будущее для сборной страны.

По натуре я оптимист и верю в дальнейшее развитие кыргызского бокса.

Сейчас на международной арене наши боксеры пока выступают неважно. Но я убежден, что это временное явление. Со сборной работает молодой амбициозный тренер Данияр Джусубалиев. Он учит спортсменов не бояться титулованных соперников, навязывать им свою манеру ведения поединков. Это путь к победам.

Никогда не нужно отчаиваться. Пусть сегодня преследуют неудачи, поражения, но и они тоже нужны, чтобы увидеть путь. Нужно только ежедневно пахать, не жалея себя, ставить перед собой сложные задачи. В 2021 году, уверен, кыргызстанские боксеры заставят говорить о себе с уважением.

Сказанное мною относится не только к боксу. Каждый из нас должен, несмотря на мировую катастрофу, стремиться достигать больших целей в жизни. И тогда никакой коронавирус нам не страшен, - сказал он.