Погода
$ 83.31 - 83.58
€ 101.75 - 102.50

Орзубек Назаров: Локаут - не нокаут, переживем

135  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Орзубек Назаров, многократный чемпион мира среди профессионалов, вице– президент Азиатской конфедерации бокса поделился своими впечатлениями по поводу прошедшего года.

- Прошлый год стал временем больших потерь. От коронавируса погибло много близких и хороший людей. В стране экономический, гуманитарный кризис. Я сам не мог заниматься любимым делом, выехать на несколько крупных международных турниров в России и других странах. А боксеру, пусть даже бывшему, это необходимо, в противном случае он скисает, теряет интерес к жизни.

Но вот в конце ноября в столичном Дворце спорта нам удалось провести чемпионат Кыргызстана по боксу. Было отчетливо видно, что многие бойцы не успели приобрести должную физическую форму, но в то же время мы увидели на чемпионате несколько талантливых парней. Значит, тренеры даже в период пандемии не сидели сложа руки, готовили будущее для сборной страны.

По натуре я оптимист и верю в дальнейшее развитие кыргызского бокса.

Сейчас на международной арене наши боксеры пока выступают неважно. Но я убежден, что это временное явление. Со сборной работает молодой амбициозный тренер Данияр Джусубалиев. Он учит спортсменов не бояться титулованных соперников, навязывать им свою манеру ведения поединков. Это путь к победам.

Никогда не нужно отчаиваться. Пусть сегодня преследуют неудачи, поражения, но и они тоже нужны, чтобы увидеть путь. Нужно только ежедневно пахать, не жалея себя, ставить перед собой сложные задачи. В 2021 году, уверен, кыргызстанские боксеры заставят говорить о себе с уважением.

Сказанное мною относится не только к боксу. Каждый из нас должен, несмотря на мировую катастрофу, стремиться достигать больших целей в жизни. И тогда никакой коронавирус нам не страшен, - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395952
Теги:
бокс, Кыргызстан, Орзубек Назаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  