Глава ЦИК встретилась с миссией международных наблюдателей ТюркПА

Глава ЦИК Шайлдабекова встретилась с Миссией международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова встретилась с Миссия международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) во главе с депутатом национального собрания Турции Шекером Реджепом.

Глава Центризбиркома информировала зарубежных коллег о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента и референдуму по определению формы правления в Кыргызской Республике, отметила снижение уровня нарушений во время избирательного процесса.

"В ходе текущей кампании противодействие подкупу и использование административного ресурса стали приоритетными направлениями приложения усилий всех госорганов, так как эти нарушения стали факторами, искажающими итоги волеизъявления избирателей на парламентских выборах", - сказала она.

Шекер Реджеп пожелал успешного проведения выборов Президента и референдума.

"У всех участников избирательного процесса должен быть один общий интерес - стабильность и развитие государства. Желаем процветания братскому Кыргызстану", - заявил он.

Заместитель генерального секретаря ТюркПА Наурыз Айдаров отметил, что Миссия была свидетелем организации выборов на высоком уровне во время парламентских выборов в октябре 2020 года.

"В 1994 году Кыргызстан называли "островком" демократии, и прибыв в Кыргызстан в те годы мы убедились в этом, впервые увидев использование прозрачной урны. Желаем проведения предстоящих выборов и референдума с соблюдением со стороны участников этических норм и политической культуры".