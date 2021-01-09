Погода
$ 83.31 - 83.58
€ 101.75 - 102.50

Глава ЦИК встретилась с миссией международных наблюдателей ТюркПА

62  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава ЦИК Шайлдабекова встретилась с Миссией международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова встретилась с Миссия международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) во главе с депутатом национального собрания Турции Шекером Реджепом.

Глава Центризбиркома информировала зарубежных коллег о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента и референдуму по определению формы правления в Кыргызской Республике, отметила снижение уровня нарушений во время избирательного процесса.

"В ходе текущей кампании противодействие подкупу и использование административного ресурса стали приоритетными направлениями приложения усилий всех госорганов, так как эти нарушения стали факторами, искажающими итоги волеизъявления избирателей на парламентских выборах", - сказала она.

Шекер Реджеп пожелал успешного проведения выборов Президента и референдума.

"У всех участников избирательного процесса должен быть один общий интерес - стабильность и развитие государства. Желаем процветания братскому Кыргызстану", - заявил он.

Заместитель генерального секретаря ТюркПА Наурыз Айдаров отметил, что Миссия была свидетелем организации выборов на высоком уровне во время парламентских выборов в октябре 2020 года.

"В 1994 году Кыргызстан называли "островком" демократии, и прибыв в Кыргызстан в те годы мы убедились в этом, впервые увидев использование прозрачной урны. Желаем проведения предстоящих выборов и референдума с соблюдением со стороны участников этических норм и политической культуры".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395956
Теги:
выборы, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  