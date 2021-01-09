Прошла встреча главы ЦИК с Миссией международных наблюдателей из РФ

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова встретилась с наблюдателей от Российской Федерации.Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ходе встречи глава Центризбиркома информировала зарубежных коллег о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента Кыргызской Республики и референдуму по определению формы правления в Кыргызской Республике.

"Достижения в обеспечении прозрачности избирательного процесса и достоверности итогов голосования оказались недостаточными для проведения свободных и справедливых выборов. Важно также работать над повышением правовой культуры участников избирательного процесса. Приняты эффективные меры по предупреждению и реагированию на нарушения избирательного законодательства. Координационная группа оперативного реагирования,

состоящая в правоохранительных органов, работает на качественно новом уровне. Этому также способствовало тому, что правительство проявило волю в виде эффективного противодействия нарушениям во время избирательного процесса", - отметила она.

Глава ЦИК проинформировала международных наблюдателей о том, что в ходе текущей кампании противодействие подкупу и использование административного ресурса стали приоритетными направлениями приложения усилий, так как эти нарушения стали факторами, искажающими итоги волеизъявления избирателей.

Глава ЦИК КР пригласила международных наблюдателей понаблюдать за работой КГОР.

"Отмечается заметное снижение уровня нарушений во время избирательного процесса. По сравнению с предыдущей избирательной кампанией, когда в совокупности поступило свыше 500 сигналов о нарушениях, на сегодняшний день эта цифра составляет лишь 75", - сказала она.