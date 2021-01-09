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Россия увеличивает квоты для иностранных студентов

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- Евгений Денисенко
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Правительство России увеличило квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое за счет бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, квота по программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет федерального бюджета составит в 2021 году 18 тысяч, в 2022-м - 23 тысяч, а с 2023 года - 30 тысяч человек.

В 2020 году в России была установлена бюджетная квота, не превышающая 15 тысяч иностранных студентов в год. В том же году в вузах РФ обучалось примерно 16 тысяч студентов из Кыргызстана, около 6,6 тысячи из которых - за счет средств федерального бюджета России.

Ранее сообщалось, что в федеральном агентстве "Россотрудничество" приступили к разработке сервиса, значительно облегчающего поступление иностранных граждан в российские университеты. Его планируется в запустить в конце 2021 года на портале "Госуслуги", сообщил начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки агентства Михаил Попов.

По его словам, этот проект уже защищен и в правительстве, и в Министерстве финансов РФ. Сервис "Образование для иностранцев в России" позволит "безбарьерно подавать заявку и поступать иностранным студентам по упрощенной схеме". "Сразу можно будет принимать экзамен, сразу проходить собеседование", - проинформировал Попов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных увеличению числа обучающихся в российских вузах иностранцев за счет бюджета РФ.

Как подчеркнул Михаил Попов, эта система серьезно сократит и расходы, и время, потраченное абитуриентами. "Россотрудничество" уже объявило тендер на первую разработку технического задания, "а к концу 2021 года этот суперсервис заработает в полную силу".


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URL: https://www.vb.kg/395959
Теги:
вуз, образование, Россия
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