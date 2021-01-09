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Сотрудники милиции круглосуточно дежурят на избирательных участках

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники столичной милиции в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В преддверии предстоящих внеочередных выборов главы государства, а также референдума, на котором гражданам Кыргызстана будет предложено высказаться за парламентскую или президентскую форму правления в стране, сотрудники столичной милиции несут круглосуточную службу в усиленном варианте. Обстановка на территории города спокойная и проходит в обычном русле, бишкекские милиционеры в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы.

В Бишкеке 228 избирательных участков, которые находятся под полной охраной сотрудников милиции.

10 января в Кыргызстане пройдут внеочередные выборы президента и референдум.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/395960
Теги:
выборы, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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