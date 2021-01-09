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Скончался экс-министр здравоохранения Шайлообек Ниязов

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- Екатерина Улитина
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Кыргызская медицина понесла большую утрату - 8 января 2021 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался бывший министр здравоохранения Кыргызской Республики, Заслуженный врач Кыргызской Республики Ниязов Шайлообек Ниязович.

Ниязов Шайлообек Ниязович родился 15 марта 1946 года в селе Ак-Торпок Московского района Чуйской области.

В 1971 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

Свою трудовую деятельность он начал в 1972 году преподавателем хирургии Майлуу-Сууйского медицинского училища. Затем стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Майлуу-Сууйской городской объединенной больницы.

С 1980 по 1984 годы работал директором Майлуу-Сууйского и Кара-Балтинского медицинского училища. В 1987 году был выдвинут на должность главного врача Калининской центральной районной больницы, в 1991 году был назначен начальником Чуйского областного управления здравоохранения.

С января 2000 года работал главным врачом Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

С 2005 по 2007 годы - министр здравоохранения Кыргызской Республики. Затем снова работал главным врачом Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Шайлообек Ниязович в своей работе придавал приоритетное значение подбору и расстановке медицинских кадров, повышению их профессионализма, развитию материально-технической базы организаций здравоохранения и повышению уровня медицинской помощи населению.

Ниязов Шайлообек Ниязович являлся одним из руководителей по реализации Национальных программ реформирования системы здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению семейной медицины, реорганизации и рационализации стационарной службы, изменению системы финансирования.

За долголетнюю, безупречную работу в системе здравоохранения и активное участие в общественной жизни Шайлообек Ниязович в 1983 году был награжден значком "Отличник здравоохранения", в 1995 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики". В 2007 году он был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Заслуги Ниязова Шайлообека Ниязовича перед системой здравоохранения Кыргызской Республики очень важны.

Светлая память о Ниязове Шайлообеке Ниязовиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

А.Э.Новиков, Э.Ж.Сурабалдиева, Б.А.Аманбаев, А.С.Бейшеналиев, К.Т.Шадыханов, М.М.Каратаев, Н.Т.Усенбаев, Б.И.Джангазиев, М.М.Мамакеев, М.М.Мамытов, Д.К.Кудаяров, Н.К.Касиев, Т.Д.Абдраимов, С.Т.Абдикаримов, А.С.Джумагулова, И.О.Кудайбергенова, Р.А.Курманов, С.А.Джумабеков


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Теги:
Минздрав, правительство, Кыргызстан
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