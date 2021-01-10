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В КР и РК сегодня проходят выборы

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- Виктория Гунгер
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День выборов сегодня в Казахстане (в парламент и маслихаты) и Кыргызстане (президентские выборы). В обеих республиках уже открылись избирательные участки и граждане заполняют бюллетени.

В Казахстане проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы. В выборах участвует 5 политических партий.

В маслихаты - местные представительные органы на этих выборах должны быть избраны 3 276 депутатов.

В Кыргызстане - досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Кыргызстанцы должны будут выбрать президента из 17 кандидатов, а также проголосовать за президентскую или парламентскую форму правления или же отдать голос против обоих вариантов.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики, для голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме по форме правления Кыргызской Республики было изготовлено 3 567 138 бюллетеней.

Кроме того, шрифтом Брайля изготовлено 4 948 бюллетеней на каждое голосование, на избирательных участках предусмотрены трафареты для заполнения бюллетеней незрячими избирателями.

Бюллетени были изготовлены двух цветов. Несмотря на то, что список избирателей на досрочные выборы и список участников референдума на 10 января является идентичным по содержанию, учет числа принявших участие на выборах и референдуме будет вестись в день голосования раздельно.

Избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты, на него наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

ЦИК КР напоминает, что запрещается выносить из помещений избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного Закона.


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URL: https://www.vb.kg/395964
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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