В Кыргызстане и за его пределами голосуют на досрочных выборах президента

Сегодня, 10 января в Кыргызстане проходят досрочный выборы президента и референдум по форме правления.

Первыми начали голосование кыргызстанцы, проживающие в г.Южно-Сахалинск. Там избирательный участок открылся в 3.00 по бишкекскому времени.

04.00 – г.Владивосток,

05.00 – г.Якутск,

06.00 – г.Иркутск,

07.00 – г.Новосибирск.

Для голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме Кыргызской Республики открыты 2 474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом.

Список избирателей на досрочные выборы и список участников референдума на 10 января является идентичным по содержанию. Но учет числа принявших участие на выборах и референдуме будет вестись в день голосования раздельно.

Общее количество избирателей – 3 563 574 гражданина Кыргызской Республики, из которых находятся в списках за рубежом – 49 479 граждан.

Число избирателей в Кыргызской Республике с 2015 года увеличилось на 802 тыс. 277 человек или на 29,05%.

Прирост числа избирателей по сравнению с 2017 годом составил 537 тысяч 804 человек или 18%.

Прирост числа избирателей по сравнению с 4 октября 2020 года составил 40 тыс. 20 человек или прирост – 1,14%.

Увеличение числа избирателей происходит за счет естественного прироста населения и постоянной работы по улучшению списков избирателей.

Из общего количества избирателей 52,21% избирателей – женщины, 47,679% - мужчины. Количество избирателей от 18 до 30 лет включительно составляет свыше 31 % от общего числа избирателей.

В 54 территориальных и 2 474 участковых комиссий количество членов составляет: ТИК – 650 человек, УИК – 31 119 человека

12 декабря 2020 года было зарегистрировано 18 кандидатов на должность президента Кыргызской Республики, которые сдали подписные листы и оплатили залог.

ЦИК на заседании 31 декабря 2020 года отменила регистрацию кандидата на должность президента Кыргызской Республики Тагаева Рашида Бакирович, на основании поданного им заявления. После его исключения осталось 17 кандидатов.