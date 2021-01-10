Выборы президента. В ЦИК работает "горячая" линия для избирателей

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики работает колл-центр.

Граждане могут позвонить на короткий номер 1255, чтобы получить ответы на вопросы, связанные с участием в голосовании на досрочных выборах Президента и референдуме Кыргызской Республики.

Ответы гражданам дают сотрудники ЦИК КР. Для работы в колл-центр были также привлечены специалисты извне, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, сегодня, 10 января в Кыргызстане проходят выборы президента КР, а также референдум по определению формы правления.