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Сооронбай Жээнбеков проголосовал. Он выбрал президентскую форму правления

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- Оксана Гут
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Экс-президент Сооронбай Жээнбеков проголосовал за президентскую форму правления в Кыргызстане. Об этом он заявил сам журналистам, выходя с избирательного участка в здании школы № 5 Бишкека.

Кроме этого заявления, бывший глава государства не стал ничего комментировать. В том числе, ход предвыборной кампании и самих выборов. Исполнив свой гражданский долг Жээнбеков быстро покинул избирательный участок, не остановившись для интервью.

Короткое видео об этом появилось в Телеграм-канале Reporter.kg.

Напомним, ранее Сооронбай Жээнбеков активно выступал за развитие парламентской формы правления в Кыргызстане.

Сегодня, 10 января, проходят выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в стране. Избиратели выбирают из 17 кандидатов и трех пунктов - парламентское государство, президентское или против всех.


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URL: https://www.vb.kg/395971
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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