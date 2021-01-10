Сооронбай Жээнбеков проголосовал. Он выбрал президентскую форму правления

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков проголосовал за президентскую форму правления в Кыргызстане. Об этом он заявил сам журналистам, выходя с избирательного участка в здании школы № 5 Бишкека.

Кроме этого заявления, бывший глава государства не стал ничего комментировать. В том числе, ход предвыборной кампании и самих выборов. Исполнив свой гражданский долг Жээнбеков быстро покинул избирательный участок, не остановившись для интервью.

Короткое видео об этом появилось в Телеграм-канале Reporter.kg.

Напомним, ранее Сооронбай Жээнбеков активно выступал за развитие парламентской формы правления в Кыргызстане.

Сегодня, 10 января, проходят выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в стране. Избиратели выбирают из 17 кандидатов и трех пунктов - парламентское государство, президентское или против всех.