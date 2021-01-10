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Наблюдатели от СНГ мониторят выборы президента Кыргызстана и референдум

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- Евгений Денисенко
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Накануне дня выборов президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления в ней в Центризбиркоме КР побывали международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ и члены миссии наблюдателей от СНГ.

Как рассказали в МПА СНГ, в ходе встречи с председателем комиссии Нуржан Шайлдабековой и членом ЦИК Тынчтыком Шайназаровым стороны обсудили особенности текущей электоральной кампании. Были затронуты такие аспекты, как реагирование на жалобы и пресечение нарушений, особенности ведения агитации в период пандемии и подготовка избирательных участков с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Виктор Заварзин и заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ - директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Иван Мушкет проинформировали представителей комиссии о результатах проведенного институтом анализа избирательного законодательства КР и мероприятиях в рамках долгосрочного мониторинга.

Виктор Заварзин отметил передовые технологии, применяемые на избирательных участках Кыргызской Республики. И призвал тщательно проверять и незамедлительно реагировать на все поступающие в ЦИК жалобы на действия кандидатов, противоречащие законодательству о выборах.

Сами наблюдатели от МПА СНГ в день выборов осуществляют мониторинг на участках для голосования в Бишкеке, населенных пунктах регионов Кыргызской Республики, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных в Баку, Минске, Нур-Султане, Алматы, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Душанбе и Берлине.

В свою очередь, как сообщили в Исполкоме СНГ, главы миссии наблюдателей от СНГ Василий Волков встречался с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой, а также с вице-премьер-министром Максатом Мамыткановым и министром иностранных дел КР Русланом Казакбаевым. Василий Волков рассказал, что в составе миссии аккредитовано 138 наблюдателей, представляющих государства и органы Содружества. Все они - профессионально подготовленные люди, большинство из которых имеют опыт мониторинга выборов в разных странах. По словам Волкова, главная задача миссии - содействовать проведению свободных и демократических выборов и референдума, не вмешиваясь во внутренние дела государства.

В день голосования члены этой миссии ведут мониторинг во всех областях республики и городах Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/395972
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан
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