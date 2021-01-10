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Выборы президента и референдум. Явка избирателей на 10.00 составила 2,8%

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- Екатерина Улитина
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Явка избирателей на досрочные выборы президента по состоянию на 10.00 составила 2,8%, на референдуме явка - 2,78%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

На досрочные выборы Президента Кыргызской Республики:

Общая явка – 99 772 избирателя или 2,8%. Из них:

  1. г.Бишкек – 12 932 избирателя или 3,11%,
  2. г.Ош – 8 705 избирателей или 5,76%,
  3. Жалал-Абадская область – 18 353 избирателей или 2,75%,
  4. Иссык-Кульская область – 9 541 избиратель или 3,10%,
  5. Нарынская область – 5 581 избиратель или 2,76%,
  6. Ошская область – 20 875 избирателей или 2,89%,
  7. Таласская область – 3 792 избирателей или 2,40%,
  8. Чуйская область – 12 805 избирателей или 2,16%,
  9. Баткенская область – 7 188 избирателей или 2,42%,

На референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Общая явка – 98 894 или 2,78%. Из них:

  1. г.Бишкек – 12 093 избирателя или 2,91%,
  2. г.Ош – 11 458 избирателей или 7,58%,
  3. Жалал-Абадская область – 18 533 избирателей или 2,78%,
  4. Иссык-Кульская область – 8 123 избиратель или 2,64%,
  5. Нарынская область – 5 553 избиратель или 2,74%,
  6. Ошская область – 19 524 избирателей или 2,70%,
  7. Таласская область – 3 785 избирателей или 2,40%,
  8. Чуйская область – 12 732 избирателей или 2,15%,
  9. Баткенская область – 7 093 избирателей или 2,39%,


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URL: https://www.vb.kg/395975
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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