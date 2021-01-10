Выборы президента и референдум. Явка избирателей на 10.00 составила 2,8%

Явка избирателей на досрочные выборы президента по состоянию на 10.00 составила 2,8%, на референдуме явка - 2,78%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

На досрочные выборы Президента Кыргызской Республики:

Общая явка – 99 772 избирателя или 2,8%. Из них:

г.Бишкек – 12 932 избирателя или 3,11%, г.Ош – 8 705 избирателей или 5,76%, Жалал-Абадская область – 18 353 избирателей или 2,75%, Иссык-Кульская область – 9 541 избиратель или 3,10%, Нарынская область – 5 581 избиратель или 2,76%, Ошская область – 20 875 избирателей или 2,89%, Таласская область – 3 792 избирателей или 2,40%, Чуйская область – 12 805 избирателей или 2,16%, Баткенская область – 7 188 избирателей или 2,42%,

На референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Общая явка – 98 894 или 2,78%. Из них: