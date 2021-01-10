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Выборы президента. В ЦИК поступило 11 жалоб на ход голосования

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- Екатерина Улитина
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В Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб относительно голосования на досрочных выборах президента и референдуме по избранию формы правления. Об этом сегодня, 10 января, в ходе брифинга сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Он отметил, что большая часть жалоб касались сбоев в работе автоматических считывающих урн.

- На время выхода из строя оборудования голосование останавливалось, либо устанавливалась дополнительная урна для голосования. Это не запрещено законом. В настоящее время все технические проблемы устранены, и голосование идет в штатном режиме, - сказал Шайназаров.

Кроме того, жаловались на избирательный участок, который не открылся. Избирательница пожаловалась, что ее мама не смогла найти себя в списках.

- Были проведены проверки. В первом случае выяснилось, что избирательный участок открыт по другому адресу, во втором случае, оказалось, что мать заявительнице не сдавала биометрические данные, - рассказал Тынчтык Шайназаров.

Сегодня, 10 января, в Кыргызстане проходит голосование на досрочных выборах президента и на референдуме по определению формы правления.


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URL: https://www.vb.kg/395978
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Тынчтыкбек Шайназаров
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