Выборы президента и референдум.Явка избирателей на 12.00 составила более 9%

Явка избирателей к 12.00 на досрочных выборах президента составила 9,28%, на референдуме по форме правления - 9,23%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Явка избирателей на досрочные выборы президента Кыргызской Республики:
Общая явка – 330 609 избирателя или 9,28%. Из них:
- г.Бишкек – 37 500 избирателя или 9,01%,
- г.Ош – 21 260 избирателей или 14,07%,
- Жалал-Абадская область – 63 152 избирателей или 9,47%,
- Иссык-Кульская область – 32 058 избиратель или 10,42%,
- Нарынская область – 19 050 избирателей или 9,41%,
- Ошская область – 66 581 избиратель или 9,21%,
- Таласская область – 13 162 избирателя или 8,34%,
- Чуйская область – 46 312 избирателей или 7,83%,
- Баткенская область – 29 032 избирателей или 9,77%,
Явка избирателей на референдум по форме правления Кыргызской Республики:
Общая явка – 329 049 или 9,23%. Из них:
- г.Бишкек – 37 942 избирателя или 9,12%,
- г.Ош – 21 324 избирателя или 14,11%,
- Жалал-Абадская область – 62 867 избирателей или 9,43%,
- Иссык-Кульская область – 33 740 избирателей или 10,96%,
- Нарынская область – 18 996 избирателей или 9,38%,
- Ошская область – 66 264 избирателей или 9,17%,
- Таласская область – 13 184 избирателей или 8,35%,
- Чуйская область – 45 452 избирателя или 7,68%,
- Баткенская область – 26 788 избирателей или 9,01%,