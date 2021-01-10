Выборы президента и референдум.Явка избирателей на 12.00 составила более 9%

Явка избирателей к 12.00 на досрочных выборах президента составила 9,28%, на референдуме по форме правления - 9,23%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Явка избирателей на досрочные выборы президента Кыргызской Республики:

Общая явка – 330 609 избирателя или 9,28%. Из них:

г.Бишкек – 37 500 избирателя или 9,01%, г.Ош – 21 260 избирателей или 14,07%, Жалал-Абадская область – 63 152 избирателей или 9,47%, Иссык-Кульская область – 32 058 избиратель или 10,42%, Нарынская область – 19 050 избирателей или 9,41%, Ошская область – 66 581 избиратель или 9,21%, Таласская область – 13 162 избирателя или 8,34%, Чуйская область – 46 312 избирателей или 7,83%, Баткенская область – 29 032 избирателей или 9,77%,

Явка избирателей на референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Общая явка – 329 049 или 9,23%. Из них: