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Выборы президента и референдум.Явка избирателей на 12.00 составила более 9%

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- Екатерина Улитина
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Явка избирателей к 12.00 на досрочных выборах президента составила 9,28%, на референдуме по форме правления - 9,23%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Явка избирателей на досрочные выборы президента Кыргызской Республики:

Общая явка – 330 609 избирателя или 9,28%. Из них:

  1. г.Бишкек – 37 500 избирателя или 9,01%,
  2. г.Ош – 21 260 избирателей или 14,07%,
  3. Жалал-Абадская область – 63 152 избирателей или 9,47%,
  4. Иссык-Кульская область – 32 058 избиратель или 10,42%,
  5. Нарынская область – 19 050 избирателей или 9,41%,
  6. Ошская область – 66 581 избиратель или 9,21%,
  7. Таласская область – 13 162 избирателя или 8,34%,
  8. Чуйская область – 46 312 избирателей или 7,83%,
  9. Баткенская область – 29 032 избирателей или 9,77%,

Явка избирателей на референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Общая явка – 329 049 или 9,23%. Из них:

  1. г.Бишкек – 37 942 избирателя или 9,12%,
  2. г.Ош – 21 324 избирателя или 14,11%,
  3. Жалал-Абадская область – 62 867 избирателей или 9,43%,
  4. Иссык-Кульская область – 33 740 избирателей или 10,96%,
  5. Нарынская область – 18 996 избирателей или 9,38%,
  6. Ошская область – 66 264 избирателей или 9,17%,
  7. Таласская область – 13 184 избирателей или 8,35%,
  8. Чуйская область – 45 452 избирателя или 7,68%,
  9. Баткенская область – 26 788 избирателей или 9,01%,


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URL: https://www.vb.kg/395979
Теги:
выборы, президент, референдум
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