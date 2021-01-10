Смог на Бишкеком и работа ТЭЦ. Какие еще нужны доказательства? Фоторепортаж

Сегодня VB.KG стало свидетелем того, какая прямая взаимосвязь между смогом в Бишкеке и работой ТЭЦ города. На фото видно, как дым от работы ТЭЦ расстилается над Бишкеком. Машин в воскресное утром мало, но смог при этом практически напоминает туман.

Также заметно, что выходящий от сгорания угля дым серо-сизого цвета. То есть, фильтры на теплоцентрали города, если и работают, то плохо справляясь со своей задачей по отчистке отходов сгорания угля.

После редакция запечатлела фото спустя час после первых снимков. Ветер сменил направление, дым от ТЭЦ пошел в другую сторону, и воздух в Бишкеке моментально очистился.

При этом хорошо видно, что в той части Лермонтова, которая прилегает к ТЭЦ, смог, несмотря на ветер, сохранился.