Будущему главе Кыргызстана посоветовали избавиться от всех госпредприятий

Эксперт в области госуправления Азамат Усубалиевв поделился своим мнением по поводу того, какие шаги должен предпринять избранный президент Кыргызстана, чтобы поднять уровень экономики в стране.

По его словам, первые 100 дней у власти предоставляют самые большие возможности для реализации своей программы.

- То есть это окно возможностей, кредит доверия народа. В это время можно сделать много непопулярных, но очень нужных мер. Но реализовать эти инициативы будет довольно сложно. Есть много проблем, с которыми столкнется будущий президент – это последствия ковида и накопившиеся экономические трудности. Речь идет о системных проблемах, которые накопились за 30 лет. Их нужно решать именно кардинальными образом.

В первую очередь нужно решить вопрос с гарантиями собственности. Если этого не сделать, то в Кыргызстан так и будут приходить сомнительные инвесторы, для которых важна только быстрая прибыль. Нужно сделать так, чтобы инвесторы чувствовали себя спокойно, - сказал он.

Каким образом? Через принятие законов или осуществление контроля над силовиками?

- С одной стороны, довольно сложно законодательно урегулировать этот вопрос. Например, в стране правоприменительная практика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Две вещи нужны - политическая воля и коренной запрет на оспаривание собственности до какого-то периода. Это может быть конституциональный закон. Ведь после каждых выборов происходит передел собственности. То есть ситуация не подходит под длинные инвестиционные циклы и поэтому серьезный инвестор не хочет приходить.

Второй момент, нужно решить вопрос с системой госуправления. Сейчас те задачи, которые будет ставить президент перед государственным аппаратом, могут быть не выполнены. Нужно выделить ключевые направления и сформировать проектные команды, но это не должны быть пожарные команды.

Третье, нужно разобраться с тарифами по электроэнергии. Сейчас перед страной стоит проблема генерации энергии. Один из способов решения - оптимизация стоимости тарифов. Цены будет справедливыми. Мы должны ввести экономические мотивы для энергосбережения. Приведения тарифов в реальные рамки позволит решить проблемы с экологией.

Также нужно решить с государственной собственностью. Думаю, нужно продать активы, даже если они приносят деньги.

Нужно сказать, что госпредприятия становятся частной лавочкой некоторых людей. Но не получится ли так, что это станет второй волной приватизации?

- Когда система госуправления не может правильно работать, то этот вопрос будет крутиться в замкнутом круге. Нужно практически от всего избавится. Сегодня в Кыргызстане есть три-четыре компании, которые дают какую-то прибыль. Все остальное балласт. Тех, кто дает прибыль, можно посчитать на пальцах: Мегаком, аэропорт "Манас", Кыргызнефтегаз. Если сравнить Мегаком и частного конкурента, то государственный оператор работает намного хуже. Алматинский аэропорт и наши воздушные ворота тоже небо и земля.

Также нужно сократить виды патентной деятельности. Сегодня патенты закрывают виды деятельности, которые должны быть на нормальном налогообложении. В принципе режим налогообложения не менять. Небольшие бизнесы никогда не будут вкладываться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, B2B, не будет использовать корпоративные правила. То есть все это начинается с оборота в 10 млн долларов. Нужно создавать устойчивость бизнеса. Или вы хотите устойчивости, то все страна должна перейти, говоря образным языком, с обработки 30 соток земли на 20-30 гектаров. Нужны структурные изменения в экономике. Как? То есть чтобы был эффект, нужно увеличивать масштабы. Убирать патенты это только один метод.

В Кыргызстане была составлена стратегия 2040. Что можно взять из нее?

- У нас сегодня есть становая стратегия, где прописаны долгосрочные, принципиальные направления, работа с человеческим капиталом. Эти вещи нужно использовать. Например, вопросы образования на протяжении всей жизни, о том, что человек должен быть ответственным за свое здоровье.

Например, я предлагаю либерализовать рынок земли, который занимает в структуре экономики большое место. Но сегодня трудно заложить землю в банке, также как и иностранцам трудно ее купить. То есть много вопросов.

Что вы можете сказать по поводу информационной политики президента?

Будущему президенту нужно обратить внимание на информационную политику его аппарата. Сегодня структура паблик полиси устарела. В основном пресс-служба президента полагалась на работу с государственными СМИ. Как показывает опыт Белорусии, этот метод уже не работает. То есть небольшой телеграмм-канал переиграл все госСМИ. Нужно переходить на "гибридную войну". То есть использовать как возможности традиционных СМИ , так и возможности Интернета. Нужно также работать с креативным классом, а не гнобить. На конфликт с этим классом может уйти много сил и ресурсов.