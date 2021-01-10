Садыр Жапаров про Мелиса Аспекова, своих оппонентов и политические гонения

Лидер предвыборной гонки за пост президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров проголосовал сегодня утром на участке 1053. Выполнить свой гражданский долг Садыр Нуркожоевич пришел с супругой Айгуль Асанбаевой. После чего он ответил на ряд вопросов журналистов.

В частности, он прокомментировал ситуацию вокруг Мелиса Аспекова, который вчера был задержан вместе с блогером Уланбеком Джураевым по подозрению в вымогательстве у руководства ГП "НК Кыргыз Темир Жолу".

- Будь то мой знакомый, мой представитель или мой родственник, если он пошел на преступление, то он должен будет ответить. Перед законом все должны быть равны – и президент, и простой человек. Он не имеет отношения к штабу, об этом ранее уже говорили мои официальные представители. Соответствующее заявление было направлено и в ЦИК, - сказал он.

Про аудиозапись переговоров об организации митингов после выборов:

- К сожалению, есть такие силы, которые предпринимают попытки организовать после выборов беспорядки и контрреволюцию. Но я верю в кыргызский народ и молодежь – они не позволят такому случиться. Мы все должны согласиться с волей народа и признать того, за кого народ проголосует.

Про связи с Китаем:

- На меня пытались найти компромат, но ничего не нашли. Все это делается, конечно же для того, чтобы изменить представление обо мне у избирателей. Но сегодня народ не такой, каким был 20 и 30 лет назад. У каждого в руке смартфоны с Интернетом, практически каждый сидит в социальных сетях. У каждого есть возможность получить всю нужную ему информацию, все проверить. Я верю, что народ не поверит этим выдумкам, которые распространяют некоторые лица.

Про главного оппонента:

- Всех 16 кандидатов в президенты я считаю равными оппонентами. Не только они, в Кыргызстане много людей, достойных президентства. Однако, я думаю, они не баллотируются, так как не хотят участвовать в политике.

Про деньги в избирательном фонде:

- На мою избирательную кампанию ушло около 60 млн сомов. И все они собраны народом. Я выражаю благодарность всем гражданам, которые внесли свои средства в мой фонд. Все деньги проходили официально, все открыто. Прозрачные отчеты по движению всех средств. Что и кому было оплачено – на плакаты, агитатором, все отражено. Из этих же денег порядка 40% будет выплачено в социальный фонд, в налоговую. При этом многие кандидаты не отражают все потраченные средства. Поэтому и складывается впечатление, что мой фонд самый большой. Но это не так. Неофициальные расходы могут быть и в 100, и в 1000 раз выше! Раньше кандидаты не хотели платить государству и специально скрывали расходы. Такая же ситуация происходит и сейчас. Я посмотрел цифры - на прошлых выборах официально было показано порядка 200 млн сомов, а реально было потрачено около 30 млн долларов. И вы, уважаемые журналисты, это прекрасно знаете.

Про референдум:

- Если граждане выберут президентскую форму правления, это не значит, что президент заберет себе все полномочия. Сейчас готовят проект Конституции, где прописаны сдержки и противовесы, чтобы соблюсти баланс власти. Насколько я знаю, конституционное совещание ждет результатов голосования по форме правления.

Про гонения на политических оппонентов после выборов:

- Если человек нарушил закон, кем бы он ни был – другой кандидат, я, кто угодно, если есть факты преступлений, хищений государственного имущества, нарушений закона – он должен быть призван к ответственности. И политические гонения тут совершенно не причем.