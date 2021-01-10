Кто из депутатов Жогорку Кенеша проголосовал в Посольстве КР в Казахстане

В избирательном участке № 9028 при Посольстве Кыргызской Республики в Республике Казахстан по состоянию на 12:00 часов местного времени продолжается голосование на выборах Президента и референдуме по определению формы правления.

Как сообщают в пресс-службе Посольства, процесс голосования проходит в спокойном режиме, согласно действующему законодательству Кыргызской Республики с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

На участке уже проголосовала определенная часть граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории Казахстана. Свое избирательное право также реализовали депутаты Жогорку Кенеша Максат Сабиров, Улугбек Садиков и член ЦИК Кыргызстана Кайрат Осмоналиев, прибывшие в Казахстан для наблюдения за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Избирательный участок будет открыт до 20:00 часов вечера местного времени.