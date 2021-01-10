Политолог: Exit poll обычная практика демократических стран

В демократических странах Exit poll является обычной практикой при проведении любых выборов. Так VB.KG прокомментировал политолог Марс Сариев сообщение о том, что избирателей опрашивают после голосования.

- В европейских странах Exit poll практикуется постоянно и это абсолютно нормально. Более того, это очень хорошо, так как позволяет сверить результаты ЦИК с итогами опроса. Нужно только отметить, что обычно такие исследования проводят специальные органы или группы исследователей, у нас инициативу проявили журналисты. Но, это тоже хорошо и может дать определенное представление об исходе голосования, - сказал Марс Сариев.

Он отметил, что сегодняшнее голосование проходит без нарушений, нет массового подкупа и подвоза. При это политолог отметил низкую явку избирателей, особенно в Бишкеке.

Exit poll - дословно переводится как опрос на выходе, это вид социологического исследования, когда у избирателей на условиях анонимности спрашивают за кого они отдали голос. Результаты таких исследований позже сравнивают с итогами подсчета голосов. Законодательством Кыргызстана не запрещено проводить подобные исследования и опросы.

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что журналисты одного из изданий проводили опрос избирателей у избирательных участков.