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Выборы президента КР: "Явка слабая" по сравнению с выборами Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Сегодня на выборах президента и референдуме явка слабая, по сравнению с парламентскими выборами 4 октября 2020 года. Об этом VB.KG сообщают читатели и члены УИК.

К примеру, на избирательных участках в Чуйской области по большей части не наблюдалось очередей. Граждане по одному или по двое подходят к участку, далее проходят идентификацию, получают два бюллетеня - на одном из них 19 пунктов (17 кандидатов, 1 выбывший Рашид Тагаев и "против всех"), на другом (для референдума) три варианта - парламентская форма правления, президентская и "против всех".

На участке установлены две электронные урны - соответственно для бюллетеней на выборы президента и референдума, которые избиратели опускают самостоятельно лицевой стороной вниз. Электронная урна сразу показывает порядковый номер. Что и дает представление о количестве проголосовавших граждан.

Тем временем, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует относительно явки избирателей в день голосования на 16.00 часов:

На досрочные выборы Президента Кыргызской Республики:

Общая явка – 947 614 или 26,59%. Из них:

г. Бишкек – 105 044 избирателя или 25,24%,

г. Ош – 46 203 избирателя или 30,57%,

Джалал-Абадская область – 182 194 избирателя или 27,33%,

Иссык-Кульская область – 97 279 избирателей или 31,61%,

Нарынская область – 61 164 избирателя или 30,21%,

Ошская область – 193 662 избирателя или 26,79%,

Таласская область – 39 447 избирателей или 24,98%,

Чуйская область – 132 491 избиратель или 22,39%,

Баткенская область – 82 746 избирателей или 27,84%,

МИД – 7 384 избирателей или 14,92%

На референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Общая явка – 946 104 избирателя или 26,55%. Из них:

г.Бишкек – 104 499 избирателей или 25,11%,

г.Ош – 46 343 избирателя или 30,67%,

Жалал-Аба.дская область – 182 393 избирателя или 27,36%,

Иссык-Кульская область – 97 041 избиратель или 31,53%,

Нарынская область – 60 971 избиратель или 30,11%,

Ошская область – 192 918 избирателей или 26,69%,

Таласская область – 39 439 избирателей или 24,98%,

Чуйская область – 132 479 избирателей или 22,39%,

Баткенская область – 82 655 избирателей или 27,81%,

МИД – 7 366 избирателей или 14,89%.

Напомним, на выборах Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года по состоянию на 16.00 часов явка избирателей составляла 1 млн 296 978 человек, или 36,81 процента избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/395992
Теги:
выборы, президент, референдум, Кыргызстан, политика, ЦИК
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