Exit poll. Кому в КР выгодно поставить под сомнение итоги голосования?

Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Основными задачами экзитпол являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате.

Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки с официально публикуемыми данными голосования. В день выборов данные экзитпол широко освещаются ТВ и прессой при репортажах о порядке и процедуре голосования. Впервые этот метод появился в США.

В нынешней досрочной президентской гонке Кыргызстана, по заявлению ЦИК, из-за внедрения электронных урн отпала необходимость экзитпола. Однако нарушения в использовании этого метода нет. Тем более, что еще до начала голосования ЦИК отмечала, что за счет использования современных технологий любые подтасовки итогов выборов исключены. Все без исключения участки в стране оснащены электронными избирательными урнами, которые ведут учет голосов и сразу после завершения голосования передают предварительные сведения на центральный сервер. Разночтения этих данных с ручным подсчетом бюллетеней становятся причиной тщательной проверки на участке.

Надо отметить, что Exit poll использовался на выборах в США. И к слову, наметившийся тогда раскол во мнении электората как раз первыми выявили именно американский экзитпол.

Был проведен Exit poll и на выборах в Беларуси. Тогда Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll. Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

В Украине экзитпол последний раз применялись недавно – осенью прошлого года на выборах мэра Киева. Причем их данные также были первой озвученной статистикой до получения предварительных итогов голосования. И опирались на них не только региональные, но и зарубежные СМИ в своих публикациях.

В Казахстане также существует практика применения экзитпол. В том числе и на проходящих, сегодня, 10 января, выборах в парламент страны. Правда, если до внесения поправок в 2018 году экзитпол могла проводить любая общественная организация, то сейчас - лишь те организации, которые имеют не менее пяти лет опыта. Ужесточение процедуры проведения экзитпол делает фактически невозможным получение альтернативной информации о предпочтениях избирателей.

Кыргызстан - единственная страна на сегодня, где в день выборов практика экзитпол неожиданно подверглась критике, а люди с листочками – чуть ли не врагами государства. Причем не имеет значение – идет ли речь о наблюдателях или представителях штабов. Это странно, с учетом того, что электронные урны 10 января работали не на всех избирательных участках. Ведь именно на их работу в качестве основы ссылался ЦИК при отмене необходимости экзитпола. К тому же, как, собственно, могут повлиять на итоги голосования люди с листочками и сам Exit poll? Ведь тайна голосования не предполагает разглашения данных, даже электронная урна для голосования не имеет доступа в Интернет. Даже сообщив имя того или иного кандидата, узнать точно за кого в действительности проголосовал гражданин нельзя. А значит, проведение Exit poll как представителями штабов, так и наблюдателями, влияния на итоги выборов оказать не может.

Экзитпол обычно проводится именно международными наблюдателями, независимыми общественными организациями и правозащитниками в качестве озвучивания альтернативных итогов голосования и демонстрации демократии. Там почему же сейчас именно они первые поднимают шум вокруг проведения таких опросов?