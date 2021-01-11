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В Турции через книги про кыргызов хотят понять сегодняшние реалии

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- Мария Стрельцова
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В Турции вышел в свет сборник рассказов кыргызских писателей, переведённый с кыргызского на турецкий язык. Составитель - филолог и переводчик Майрамгул Дыканбай.

Об этом опубликовано на турецком сайте Kitapyurdu.сom. Это самая большая платформа для онлайн-продажи книг с более чем 20-летним опытом. Каждый день десятки тысяч людей для покупок выбирают Kitapyurdu.

В аннотации к книге сказано, что в Турции от семилетних до семидесятилетних все читали и знакомы с произведениями Чингиза Айтматова.

"Великий писатель занимает уникальное место не только в турецкой литературе, но и в мировой литературе. Однако другие авторы и их произведения из кыргызской литературы, особенно произведения, написанные после распада Советского Союза, не были доступными для турецких читателей. Учитывая, что литература является зеркалом эпохи, важно прочитать произведения, написанные в тот период, чтобы понять сегодняшнее. Таким образом, избранные рассказы, включенные в эту подборку, за исключением нескольких рассказов, почти все произведения, написанные после распада Советского Союза", - таково краткое изложение содержания книги.

Стоимость книги – 3 доллара США.


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URL: https://www.vb.kg/395999
Теги:
книги, Турция, Кыргызстан
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