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В борьбе за вредный электорат. Нужны ли КР "сплетнедебаты"?

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- Анвар Ажиев
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За неделю до нового года на национальных каналах стартовали теледебаты между кандидатами в президенты, которые должны были помочь кандидатам привлечь к себе внимание. При этом отдельные претенденты не стали участвовать в словесных баталиях с конкурентами по гонке.

В их числе Садыр Жапаров, который на встрече с избирателями в Кара–Суу в минувшую среду объяснил свою позицию по этому вопросу.

- Я не принял участия в прошлых теледебатах потому, что они, как вы сами видели, превратились в сплетнедебаты. Если бы дебаты действительно были платформой, на которой каждый делился бы своими планами по развитию страны, если бы была реальная гонка программ претендентов, то можно было бы принять участие в них. Но вместо того, чтобы три часа тратить на гонку сплетен и слухов, я счел более важным прямые встречи с народом. Лучше направить усилия и время на сбор информации по каждому айылу, по каждому району, чтобы завтра, если народ изберет меня, я смог оперативно решить проблемы людей, - сказал он.

На самом деле эффективность таких прений, а это признают даже в США, где история дебатирования между политиками насчитывает более 100 лет, не очень высока. Считается, что публичное выяснение отношений между кандидатами могут влиять максимум на 10 процентов избирателей.

А в таких странах, как наша, полезность таких мероприятий для выборных кампаний еще меньше. Наверное, споры политиков в прямом эфире и правда могут помочь кому–то решить, за кого отдать свой голос. Но при этом определяющую роль играет даже не то, что кандидат говорит, а то, как он выглядит и как держится. Впечатление даже от самого содержательного выступления может быть разрушено из–за того, что политик нервничает, потеет, запинается или говорит слишком быстро.

Отечественный опыт прений между политиками в эфире главных телеканалов КР показывает, что, по сути, это пустая трата времени и кандидатов, и зрителей.

Например, в октябре 2020 года в эфире госканалов шли дебаты с участием кандидатов от баллотирующихся в ЖК партий. В социальных сетях многие пользователи оценили уровень дискуссий негативно. Граждане писали о том, что ожидали от политиков более серьезной подготовки. Большинство были разочарованы тем, что кандидаты читают свои речи по бумажкам и не знают элементарных вещей, не говоря уже о том, чтобы полноценно рассуждать о проблемах страны и об их решениях.

Президентские дебаты в 2017 году были ничем не лучше парламентских. Показательной в этом плане можно считать встречу в эфире фаворитов тогдашней гонки - Сооронбая Жээнбекова и Омурбека Бабанова. Два с половиной часа эфирного времени претенденты на высшую государственную должность занимались только тем, что перебивали друг друга, переходили на личности и взаимные обвинения. Жээнбеков нападал на Бабанова, тот отбивался.

Что полезного вынесли для себя избиратели, посмотрев эту передачу? Немногое. О реальных проблемах и задачах, которые кандидаты намереваются решать, если выиграют гонки, говорилось мало. Зато зрители смогли отметить нетипичную для премьер–министра Жээнбекова темпераментность и напористость. Будучи президентом, впрочем, Сооронбай Жээнбеков этими качествами уже не пользовался.

Дебаты между нынешними претендентами на высшую государственную должность (а их осталось 17) мало отличаются от предыдущих. И если запомнятся, то только техническими скандалами.

К примеру, недавно Общественная телерадиокорпорация (ОТРК) удалила со своего официального YouTube–канала запись дебатов кандидатов в президенты страны от 30 декабря, в которых участвовали Абдиль Сегизбаев, Бабыржан Тольбаев, Женишбек Байгуттиев, Курсан Асанов, Равшан Джеенбеков и Улукбек Кочкоров.

В ОТРК исчезновение записи объяснили неполадками во время перезалива видео в HD–качестве. В ЦИК же рассмотрели ответственность руководства канала за удаление записи и рекомендовали восстановить эфир. Что телекомпания и сделала.


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URL: https://www.vb.kg/396001
Теги:
выборы, Кыргызстан
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