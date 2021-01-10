"Это сигнал для власти". Политолог об отмене формы 2

Небольшая явка избирателей на досрочных выборах президента и референдуме по форме правления в Бишкеке должна стать сигналом для власти. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Игорь Шестаков.

По его словам, на явку избирателей повлияло решение об отмены формы 2.

- Порядка 400 тысяч человек живут и работают в Бишкеке, но имеют прописку в другом населенном пункте. Понятно, что многие из них не поедут на малую родину, чтобы отдать свой голос. Кроме того, повлияла вялая агитационная кампания. Всего четыре кандидата вели активную работу с избирателями в регионах, и лишь один кандидат вышел в лидеры по присутствию в информационном поле и на баннерах. Несмотря на это главная причина низкой явки – разочарование людей, и это должно стать сигналом для власти и следующего президента, - считает Игорь Шестаков.

По мнению политолога, главный итог этих выборов, что люди выживают сами и им безразлично, кто станет президентом.

Напомним, сегодня 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Явка по состоянию на 18.00 составила 33%.