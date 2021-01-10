Жапаров: За 2-3 года нам удастся более или менее стабилизировать экономику

Коррупция в стране настолько углубилась, что безусловно мне трудно будет ее искоренить. Об этом сегодня на пресс- конференции заявил Садыр Жапаров.

По его словам, 2-3 года будет мало, чтобы ее искоренить.

- Но я верю, что нам удастся сделать многое в борьбе с этим злом. Я верю, что за 2-3 года нам удастся более или менее стабилизировать экономику, но для этого мне нужна помощь каждого кыргызстанца. Сам же я сделаю все возможное для нашей страны. Иначе меня не простят души моих родителей и сына, - сказал он.

Напомним, по данным предварительного подсчета голосов Садыр Жапаров набрал большее число голосов на досрочных выборах президента.