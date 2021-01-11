Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией я не пожалею и родственников (видео)

310  0
- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По предварительным итогам лидирующий в предвыборной гонке Садыр Жапаров сегодня на пресс-конференции ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся его планов на посту главы государства.

Так он пообещал, что не будет повторять ошибок прежних властей и сделает все возможное, чтобы искоренить коррупцию и бюрократию в стране. Более того, Жапаров заверил журналистов, что если кто-то из его родственников будет замешан в коррупции, то к нему не будет никакой пощады.

- При прежней власти в правление страной вмешивались водители, родственники, телохранители и другие лица. Сколько бы я ни был президентом, буду править страной сам, никому из родственников не позволю вмешиваться, - сказал Садыр Жапаров.

Кроме этого, он затронул тему экономического обустройства Кыргызстана. По его словам, ему нужно будет 2-3 года, чтобы более или менее стабилизировать экономику.

Также он пообещал, что в его правление кто-либо не будет преследоваться по политическим мотивам.

- Все будет открыто и свободно. Любую критику мы примем и даже готовы ее совместно обсудить, - отметил он.

Полностью пресс-конференцию Садыра Жапарова можно будет посмотреть ниже:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396013
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, Кыргызстан, пресс-конференция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  