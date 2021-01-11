Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией я не пожалею и родственников (видео)

По предварительным итогам лидирующий в предвыборной гонке Садыр Жапаров сегодня на пресс-конференции ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся его планов на посту главы государства.

Так он пообещал, что не будет повторять ошибок прежних властей и сделает все возможное, чтобы искоренить коррупцию и бюрократию в стране. Более того, Жапаров заверил журналистов, что если кто-то из его родственников будет замешан в коррупции, то к нему не будет никакой пощады.

- При прежней власти в правление страной вмешивались водители, родственники, телохранители и другие лица. Сколько бы я ни был президентом, буду править страной сам, никому из родственников не позволю вмешиваться, - сказал Садыр Жапаров.

Кроме этого, он затронул тему экономического обустройства Кыргызстана. По его словам, ему нужно будет 2-3 года, чтобы более или менее стабилизировать экономику.

Также он пообещал, что в его правление кто-либо не будет преследоваться по политическим мотивам.

- Все будет открыто и свободно. Любую критику мы примем и даже готовы ее совместно обсудить, - отметил он.

Полностью пресс-конференцию Садыра Жапарова можно будет посмотреть ниже: