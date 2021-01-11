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МИД Турции поздравил Кыргызстан с прошедшими выборами и референдумом

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- Оксана Гут
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Министерство иностранных дел Турецкой Республики направило поздравление по случаю прошедших досрочных президентских выборов и всенародного голосования в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"С удовлетворением восприняли, что досрочные президентские выборы, состоявшиеся в Кыргызстане 10 января 2021 года, а также референдум по определению формы правления Кыргызской Республики прошли в мирной и спокойной обстановке. Желаем, чтобы результаты президентских выборов и референдума пошли во благо братского и дружественного Кыргызстана.

Турция поддержит шаги, предпринятые в направлении завершения демократического процесса в Кыргызстане на основе комплексности и социального консенсуса", - говорится в тексте поздравления.


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URL: https://www.vb.kg/396020
Теги:
выборы, президент, Турция, Кыргызстан, МИД, Садыр Жапаров
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