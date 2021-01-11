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Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

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- Оксана Гут
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с избранным Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Также Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов наших стран.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил президента Казахстана и весь казахстанский народ за неизменную поддержку Кыргызской Республики в ее стремлении к стабильному и созидательному развитию.

Президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

"Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Кыргызский руководитель принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве Президента совершит в Казахстан. Он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов", - отмечают в пресс-службе главы Казахстана.

В заключении разговора Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского Кыргызстана.

Напомним, накануне после оглашения предварительных итогов президентских выборов Садыра Жапарова поздравил Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай.


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URL: https://www.vb.kg/396025
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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