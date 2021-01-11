Площадь "Ала-Тоо" перекрыта для проезда из-за праздника по итогам выборов

Проспект Чуй в районе площади "Ала-Тоо" перекрыт для проезда транспорта в связи с проведением праздничного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции.

Отмечается, что на площади города Бишкек организовано мероприятие в честь празднования итогов президентских выборов. Проезд по площади закрыт с 13.00 до особого распоряжения.

Патрульная милиция просит водителей относиться к мероприятию с пониманием.

Напомним, 10 января, в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента и референдум по форме правления.