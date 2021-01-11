Глава ЦИК: С уверенностью можем сказать, итоги выборов достоверные

С уверенностью можем сказать, что итоги голосования являются достоверными. Об этом сегодня, 11 января, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайдабекова.

Итоги автоматического и ручного подсчета голосов являются достоверными. Это очень важное достижение нашей страны, которое нужно было сохранить, - сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила положительные отличия последней избирательной кампании.

- Мы видим на практике, что в меньшей мере имел влияние административный ресурс. На этот раз мы не видели массового подкупа. Были отдельные случаи, но они не носили массовый характер. Самое главное влияние на снижение уровня нарушений оказало отношение граждан и кандидатов. Эти отношения подвержены таким явлениям как подкуп, землячество, административный ресурс. Все это влияет на волю граждан и исход голосования. В ходе этой кампании эти факторы были минимизированы, - сказала Шайлдабекова.

Она подчеркнула, что по сравнению с прошлыми выборами, избирательная кампания отличалась и это станет хорошим заделом на будущее.