Наблюдатели от СНГ высоко оценили проведение выборов в Кыргызстане

Кыргызстан приложил значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов. Так считает глава миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления КР Василий Волков.

"Миссия наблюдателей от СНГ считает, что избирательное законодательство Кыргызстана позволило организовать и провести президентские выборы и референдум на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования. Избирательные органы обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление", - отметил Василий Волков.

По его словам, наблюдатели от СНГ посетили 627 избирательных участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования "При подсчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на конечный результат выборов", - заявил Волков.

В составе миссии было аккредитовано 138 наблюдателей, представляющих государства и органы СНГ. Все они - профессионально подготовленные люди, большинство из которых имеют опыт мониторинга выборов в разных странах. В день голосования члены миссии вели мониторинг во всех областях республики и городах Бишкек и Ош.