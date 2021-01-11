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Наблюдатели от СНГ высоко оценили проведение выборов в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан приложил значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов. Так считает глава миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления КР Василий Волков.

"Миссия наблюдателей от СНГ считает, что избирательное законодательство Кыргызстана позволило организовать и провести президентские выборы и референдум на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования. Избирательные органы обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление", - отметил Василий Волков.

По его словам, наблюдатели от СНГ посетили 627 избирательных участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования "При подсчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на конечный результат выборов", - заявил Волков.

В составе миссии было аккредитовано 138 наблюдателей, представляющих государства и органы СНГ. Все они - профессионально подготовленные люди, большинство из которых имеют опыт мониторинга выборов в разных странах. В день голосования члены миссии вели мониторинг во всех областях республики и городах Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/396033
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан
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