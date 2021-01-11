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ВБ спрогнозировал перспективы и риски для экономик стран ЦА

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- Евгений Денисенко
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Январский отчет Всемирного банка о глобальных экономических перспективах сулит "сдержанное" восстановление в мире, учитывая глобальную нестабильность. Но в разных странах эти процессы будут происходить по-разному, следует из материала "Насколько разрушительным был 2020 год для Центральной Азии", опубликованном в журнале "The Diplomat" (ведущее общественно-политическое издание США).

Согласно этому материалу, основанному на отчете ВБ, мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году, "но все же будет более чем на 5% ниже допандемического уровня". Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (EMDE) Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 5% в 2021 году, при этом объем производства будет намного ниже, чем предполагалось до пандемии. Она замедлит потенциальный рост в течение следующего десятилетия, подрывая перспективы сокращения бедности.

Что касается 2020 года, то ВБ оценивает глобальное сокращение на 4,3%, сокращение в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах было менее резким и составило 2,6%.

ВБ группирует Центральную Азию с Европой в так называемый регион Европы и Центральной Азии (ЕЦА), который включает Центральную Европу (Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния), Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия), Восточную Европу (Белоруссия, Молдавия и Украина), Южный Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия), Центральную Азию (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), Россию и Турцию. При этом полностью исключается Туркменистан "из-за отсутствия надежных данных надлежащего качества".

В качестве исходных данных ВБ прогнозирует рост EMDE во всем регионе ЕЦА в среднем до 3,3% в 2021 году и 3,9% в 2022-м. В 2020 году страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в Европе и Центральной Азии столкнулись с сокращением на 2,9%.

Что касается Центральной Азии, то в 2021 году прогнозируется более медленный рост, чем в среднем в мире для EMDE, и чуть ниже среднего для EMDE в регионе Европы и Центральной Азии. Но, как подчеркивается, среди четырех оцениваемых стран Центральной Азии существует множество условий.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан пережили в 2020 году сокращение на 1,7%, при этом Кыргызстан обогнал всю группу с колоссальным сокращением на 8%. В относительном выражении ситуация в Таджикистане и Узбекистане была лучше, их рост замедлился до 2,2 и 0,6% соответственно в 2020 году. Тем не менее, по имеющимся данным, оба государства показали значительно более низкие темпы роста по сравнению с 2019 годом - 7,5% в Таджикистане и 5,6% в Узбекистане. Рост в Казахстане, где экономика более развитая, составил 4,5% в 2019 году и снизился примерно на 2,5% в 2020 году.

В начале 2021 года в целом прогнозируется умеренное восстановление: рост на 3% в 2021 и на 3,8% в 2022 годах. Опять же, с учетом разбивки по странам существует ряд условий. Прогнозируемый рост Казахстана на 2021 год составляет 2,5%, а в 2022 году может достичь 3,5%, в Таджикистане соответственно 3,5% и 5,5% в 2022 году, в Узбекистане - 4,3% и 4,5%. В Кыргызстане, рост которого был ограничен не только пандемией, но и политическим кризисом, в настоящее время прогнозируется восстановление на уровне 3,8% в 2021 и 4,5% в 2022 годах.

Однако это всего лишь прогнозы, и риски ухудшения ситуации очень велики. Среди рисков не названа не только неизвестность в отношении курса пандемии в ближайшие месяцы, но и продолжающиеся политические потрясения. Также к числу рисков относится экономическая зависимость Центральной Азии как от России, так и от Китая.

ВБ отмечает, что ожидаемый рост в Центральной Азии "поддерживается умеренным ростом цен на сырьевые товары и прямыми иностранными инвестициями по мере того, как субрегион углубляет свою интеграцию с китайской инициативой "Один пояс- один путь". Кроме того, экономики региона тесно связаны с экономической судьбой России. В обоих соседних государствах, России и Китае, экономические и политические коллизии могут легко повлиять на прогнозы роста Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/396036
Теги:
Всемирный банк, Центральная Азия, Кыргызстан
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