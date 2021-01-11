Концерт на площади Ала-Тоо: "История начинается сегодня, с чистого листа"

"Не делясь на регионы, на племена, мы выбрали своего президента", - такие слова звучат из уст ведущих праздничного представления, которое проходит на площади "Ала-Тоо". "История начинается сегодня, с чистого листа", говорят они.

В настоящее время туда подтянулись тысячи людей, в основном это сторонники кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Участники мероприятия поздравляют друг друга с победой на выборах. На сцене выступают заслуженные деятели искусства, известные музыканты Кыргызстана. В основном поют патриотические песни.

"Не плачь, кыргыз, благополучие твое никогда не иссякнет, твои сыны и дочери приведут к свободе, ты много страдал, кыргыз, большие изменения грядут, придет достойный сын народа", - спел известный певец и композитор Сыймык Бейшекеев.

Напомним, Садыр Жапаров с большим отрывом обогнал других кандидатов в президентской гонке, набрав, по предварительным данным ЦИК КР, 79 % голосов избирателей. С победой на выборах его уже поздравили президенты России и Казахстана.