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Ташиев, Тольбаев, Бабанов. Политолог назвал кандидатов на премьерский пост

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- Виктория Гунгер
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Муссируется информация, что в премьерском кресле может в ближайшем будущем оказаться соратник Жапарова – ныне глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. Это связано с тем, что основной фронт работы упадет, в первую очередь, на плечи правительства. Тем более, впереди выборы в парламент, Горкенеш, не исключены и новые выборы главы КР с учетом проведенного референдума. Об этом сообщил VB.KG политолог Игорь Шестаков.

Политолог не исключает, что кандидатом на премьерский пост может оказаться и Омурбек Бабанов.

- Жапаров сказал, что готов вести диалог с теми, кто участвовал в выборах. Поэтому, фигура одного из кандидатов не исключена, тем более, там есть экономисты. Возможно, новым премьером окажется Бабыржан Тольбаев, а также Аймен Касенов. Хотя Касенов, с большей долей вероятности займет кресло вице-премьера-министра. Артем Новиков определенное время также продолжит работать на должности главы кабмина. С учетом крайне сложной ситуации в экономике КР возможны самые неожиданные политрасклады,- отметил Шестаков.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время премьерский пост один из важных в стране еще и потому, что главе кабмина придется вести переговоры с инвесторами.

- Он не только должен отвечать тем задачам, которые ставит социально-экономическая ситуация, но и успешно проводить переговоры с международным сообществом. Ведь от этого зависит дальнейшее будущее страны. Тем более, мы сильно нуждаемся во внешней помощи. Тому пример - российский грант на 20 млн долларов, который пошел на выполнение государством своих социальных обязательств перед населением. А значит, во главе правительства должен встать профессионал, - заключил Игорь Шестаков.

Напомним, накануне, 10 января, в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента республики. По предварительным данным ЦИК, лидером стал Садыр Жапаров. В ближайшее время властям КР необходимо утвердить кандидатуру на пост премьер-министра. Неясно по каким правилам, с учетом изменения формы правления, за которую на референдуме проголосовали кыргызстанцы, будет избираться глава кабмина. Президентская форма правления предполагает назначение премьер-министра главой государства, а не парламентом, как это было ранее.


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URL: https://www.vb.kg/396041
Теги:
выборы, правительство, президент, Кыргызстан, политика, премьер-министр
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