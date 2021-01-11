В России утверждены критерии для получения РВП

В России утверждены критерии для получения разрешения на временное проживание (РВП). Указ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, распределять квоты станет специальная комиссия, которая будет решать, соответствует ли кандидат утвержденным критериям. Приоритет отдадут иностранцам с образованием и без проблем с законом. Есть и другие критерии. Так, чтобы получить РВП, иностранец должен проработать в одном субъекте РФ не менее трех лет (каждый год из трех претендент обязан работать не менее шести месяцев).

Кроме того, критерием для получения РВП может быть наличие специальности, подтвержденного источника дохода, недвижимости в России, близких родственников-граждан РФ, а также регулярные отчисления в Фонд социального страхования.

Указ вступит в силу 14 января.

Отметим, ранее правительство утвердило количество квот на 2021 год, снизив их общее число почти на 21 тысячу.

Источник: media-mig.ru