Улица Туголбай Ата. УЗР поручили выдать уведомления о сносе объектов

Накануне состоялось выездное совещание по вопросу ремонта ул.Туголбай Ата от ул.Орозбекова до ул.Абдрахманова под руководством главы Первомайского района Максата Нусувалиева с участием городских земельных, строительных и коммунальных служб, МП "Бишкекглавархитектура". Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

В столичном муниципалитете отметили, что реконструкция дороги будет начата с наступлением благоприятных погодных условий в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств КНР.

- Аким поручил управлению земельных ресурсов рассмотреть вопрос о расторжении договоров или передислокации объектов, попадающих под реконструкцию. Управлению землепользования и строительства выдать уведомления о сносе объектов, препятствующие строительству. МП "Бишкекзеленхоз" должен провести инвентаризацию зелёных насаждений на этом отрезке улиц, - говорится в информации.

Дорогие горожане! По любым вопросам можно круглосуточно обращаться [b]в колл-центр муниципалитета: 1840 и 1850, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182185, добавили в мэрии Бишкека. [/b]

Напомним, в прошлом году столичный муниципалитет уже планировал снос объектов по улице Туголбай Ата, но владельцы жилых домов и бизнес-объектов, попадающих под вторую фазу реконструкции дорог, подали иск в суд. Однако, спустя год, этот вопрос вновь начал подниматься мэрией Бишкека.