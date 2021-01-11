Садыр Жапаров призвал своих оппонентов к единству и сотрудничеству

Садыр Жапаров призвал своих оппонентов по президентской гонке к единству и сотрудничеству.

"После тога, как даст Бог, начну работать президентом, приглашаю кандидатов в президенты сесть за стол переговоров, посоветоваться, как нам дальше развивать страну, ведь у каждого кандидата есть опыт, свой вес, у каждого из них желание построить сильную страну", - сказал Жапаров.

По его словам, оттого, что каждый будет разрозненно действовать, не выиграет никто. Так же Жапаров отметил, что не будет уличной оппозиции – все недовольные будут приходить в кабинет Белого дома, и озвучивать свои требования.

"Долг каждого из нас – сохранить независимость страну, только вместе, общими усилиями и трудом мы превратим Кыргызстан в развитую страну. От вас мне нужна лишь ваша поддержка и доверие", - отметил Жапаров, обращаясь к народу.

Он также поблагодарил избирателей, и заверил, что установит в стране диктатуру законности и справедливости.

"Я беру на себя судьбу страны в такое сложное время, и это большая ответственность. Я буду верно служить своей стране, и обещаю оправдать ваше доверие", - заявил Жапаров.