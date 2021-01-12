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С вакциной Кыргызстану поможет ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Евразийская экономическая комиссия намерена оказать содействие в создании производства вакцины от коронавируса в странах ЕАЭС, в том числе и в Кыргызстане.

Возможность сотрудничества в этом важном вопросе с Кыргызстаном и Арменией сейчас рассматривают в ЕЭК и Российском фонде прямых инвестиций.

- Промышленным блоком комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. Речь идет именно о вакцине, - сообщил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

По его словам, в ЕЭК уверены, что вопросы сотрудничества будут согласованы в ближайшее время. Финансовую поддержку созданию производств вакцины от COVID–19 в странах ЕАЭС готов оказать и Евразийский банк развития.

Ранее сообщалось, что главы стран - членов Евразийского экономического союза - выступили с инициативой наладить совместное массовое производство вакцины против коронавируса.

В Казахстане на Карагандинском фармацевтическом заводе уже стартовало производство вакцины "Спутник V" по российской технологии. На днях опытная партия вакцин отправлена на проверку качества в Российскую Федерацию. Производство этого препарата в Казахстане также намерен профинансировать ЕАБР.

А в наступившем году, как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, российская вакцина "Спутник V" от коронавируса будет выпускаться в форме порошка.

В настоящее время, по словам министра, завершается регистрация стабильной жидкой формы с температурой хранения +2...+8 градусов, что сокращает срок хранения по сравнению с замороженным видом, но упрощает транспортировку.

- И плюс новая форма, которая появится в следующем году, - это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет, - добавил Мантуров.


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URL: https://www.vb.kg/396051
Теги:
вакцина, ЕАЭС, Кыргызстан, коронавирус
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