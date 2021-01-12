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В российские вузы можно будет поступать онлайн

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- Евгений Денисенко
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Правительство России утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Данный ресурс открылся на едином портале Госуслуг. Он позволяет абитуриентам подавать в вузы электронные копии документов и отслеживать ход вступительной компании. Для этого нужна только электронная подпись.

На первом этапе к сервису подключились 54 вуза. На втором этапе принимать документы онлайн будут еще более 130 учебных заведений. Последний, третий, этап должен закончиться в конце декабря 2021 года.

Работу сервиса обеспечивают Министерство науки и высшего образования, Министерство цифрового развития и Рособрнадзор.

Напомним, что недавно правительство Россия также увеличило квоты на образование иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое за счет бюджета. Согласно документу, квота по программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет федерального бюджета составит в 2021 году 18 тысяч, в 2022-м - 23 тысячи, а с 2023 года - 30 тысяч человек.

В 2020 году в России была установлена бюджетная квота, не превышающая 15 тысяч иностранных студентов в год. В том же году в вузах РФ обучалось примерно 16 тысяч студентов из Кыргызстана, около 6,6 тысячи из которых - за счет средств федерального бюджета России.

Кроме того, федеральным агентством "Россотрудничество" сейчас разрабатывается сервис, значительно облегчающий поступление иностранной молодежи в российские вузы. Его планируется в запустить в конце 2021 года на том же едином портале Госуслуг. Сервис "Образование для иностранцев в России" позволит таким людям, как заявлено, "безбарьерно подавать заявку и поступать в вузы по упрощенной схеме", "сразу проходить собеседование, сдавать экзамен".


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URL: https://www.vb.kg/396052
Теги:
вуз, Россия
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