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Глава ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

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- Евгений Денисенко
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С победой на выборах президента Кыргызстана поздравил Садыра Жапарова председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Ваш убедительный успех свидетельствует о Вашем высоком авторитете в стране и большом доверии со стороны населения, – говорится в поздравительном письме. – Уверен, что Вы придадите новый импульс развитию взаимовыгодных отношений Кыргызской Республики с государствами – членами Евразийского экономического союза, дальнейшему укреплению давних традиций дружбы и взаимного уважения евразийских стран и народов".

Михаил Мясникович пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и благополучия, а Кыргызстану – мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/396055
Теги:
Садыр Жапаров, ЕЭК
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