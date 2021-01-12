Глава ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

С победой на выборах президента Кыргызстана поздравил Садыра Жапарова председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Ваш убедительный успех свидетельствует о Вашем высоком авторитете в стране и большом доверии со стороны населения, – говорится в поздравительном письме. – Уверен, что Вы придадите новый импульс развитию взаимовыгодных отношений Кыргызской Республики с государствами – членами Евразийского экономического союза, дальнейшему укреплению давних традиций дружбы и взаимного уважения евразийских стран и народов".

Михаил Мясникович пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и благополучия, а Кыргызстану – мира и процветания.