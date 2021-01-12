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Коллегия Евразийской экономической комиссии приступает к работе

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- Евгений Денисенко
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Первое в наступившем году заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии состоится сегодня, 12 января, в Москве. На заседании, как сообщается, планируется рассмотреть широкий круг вопросов.

В числе этих вопросов - о принципах и критериях добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами, - об актуализированном Информационном справочнике понятий, применяемых в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме того, на повестке – некоторые вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, касающихся определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

В случае одобрения документ будет направлен в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования. Протокол позволит создать согласованное регулирование взимания НДС при оказании услуг в электронной форме в ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК является исполнительным органом Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза) и осуществляет выработку предложений в сфере дальнейшей интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Состоит из 10 членов (по два члена от каждой стороны), один из которых является председателем Коллегии ЕЭК. Члены Коллегии ЕЭК и ее председатель назначаются сроком на четыре года решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств с возможным продлением полномочий.

Структурными подразделениями Комиссии являются департаменты, внутри которых сформированы отделы. В настоящее время в структуре ЕЭК функционируют 25 департаментов, при которых созданы более 20 консультативных комитетов с целью выработки предложений для Коллегии ЕЭК и проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти. Председателями комитетов являются члены Коллегии (министры) согласно их направлениям деятельности. Каждым департаментом руководит один из членов Коллегии (министров) в соответствии с распределением обязанностей между ними.

Кыргызстан в Коллегии ЕЭК представляют Олег Панкратов - министр по таможенному сотрудничеству и Эмиль Кайкиев - министр по энергетике и инфраструктуре.


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URL: https://www.vb.kg/396056
Теги:
Олег Панкратов, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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