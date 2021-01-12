ГКНБ задержал окул-бала Райымбека Матраимова - Мунарбека Сайпидинова

По факту злоупотребления должностным положением задержан окул-бала Райымбека Матраимова - глава сельской управы Савай Кара-Суйского района Мунарбек Сайпидинов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"11 января ГКНБ КР в рамках расследуемого досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам

преступлений предусмотренного ст. 320 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, задержан глава сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области М.С.", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что при строительстве спортивного зала школы в с. Савай были завышены работы на общую сумму более 1 млн сомов. При этом М.С. вместе с отдельными ответственными лицами приняли в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой.

Также ГКНБ проводится досудебное производство по факту создания организованной группы для совершения различных преступлений на территории г. Ош и Ошской области, где глава сельской управы Савай М.С. проходит в качестве свидетеля.

В настоящее время М.С. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области.

Ведется следствие.

Напомним, ранее у Мунарбека Сайпидинова были проведены обыски. Сам он обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, пожаловавшись на давление из-за связи с экс-замглавой ГТС Райымбеком Матраимовым.