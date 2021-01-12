США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана

Посольство США в КР распространило заявление по поводу президентских выборов 2021 года в Кыргызской Республике.

В нем говорится, что Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики. "Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

США поздравили кыргызский народ с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах. Так же они высоко оценили работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19.