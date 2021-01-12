"Даже если все автомобили в КР перейдут на "Евро 5" воздух чище не станет"

Переход Кыргызстана на бензин "Евро 5" не решит проблемы экологии в стране, так как большинство граждан пользуются старыми автомобилями. Таким мнением на своей странице поделился журналист Нургазы Мусаев.

По его словам, даже если все автомобили в стране перейдут на "Евро 5" в атмосферу также будут выбрасываться вредные вещества.

"На топливном рынке Кыргызстана идет борьба, которую не все простые люди понимают. Она касается регламента ЕврАзЭС по поводу использования бензина Евро4, Евро5 или аналогов этих марок К4, К5. По данным Минэкономики, с запретом ввоза ГСМ в страну класса не ниже К-4 и К-5 цена на топливо увеличится на 7-15 сомов.

Независимо от того, заливаете ли вы в старые автомобили K3 или K5 результат будет одинаковым. В атмосферу также будут выбрасываться вредные вещества. Дело в том, что новые автомобили делаются специально под марку K5, при этом использование старыми машинами этого топлива не снизит вреда для окружающей среды. У нас же люди в основном ездят на старых машинах. Мало у кого есть возможность купить себе новую машину.

Другая проблема заключается в том, что только российский нефтяной гигант "Газпром" может добыть необходимое количество К5. Ни одна другая страна ЕАЭС не может производить К5. Поэтому скорее всего автором данной инициативы является данная компания. Следует отметить, что К4 и К5 свободно продавались в Кыргызстане в течение двух лет.

Если нас заставят перейти на К5, бензин и дизель подорожают до 15 сомов, но при этом воздух в стране чище не станет. Потому что, как я уже сказал, имеющиеся в стране старые автомобили даже если зальют себе K5 все равно будет выбрасывать в атмосферу вредные пары. Конечно, мы можем, как и в Европе утилизировать все старые автомобили, но тогда 98% населения Кыргызстана будет ходить пешком. Кроме того, придется закрыть единственный Кара-Балтинский НПЗ в Кыргызстане.

Депутат Абдувахаб Нурбаев, который является главным лоббистом K5, похоже не понимает ситуации", - написал Мусаев.