Здание школы Нарына украсил рисунок от художников DOXА

На здании одной из школ Нарына появился очередной мурал от художников DOXA. Рисунок посвящён правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. Об этом в соцсетях сообщил участник DOXA Art-group Сергей Келлер.

Он отметил, что эту работу они выполнили в рамках совместного проекта "Сорос-Кыргызстан", Института развития молодежи и рабочей группы "Шааркана" (городские лаборатории).

"В скором будущем в здании школы, на которой нанесен рисунок будет открыт центр по приему сырья (картон, бумага, пластик, стекло, метал). Его будут вести школьники как внеклассный клуб", - написал Келлер в соцсетях.