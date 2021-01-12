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Здание школы Нарына украсил рисунок от художников DOXА

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- Оксана Гут
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На здании одной из школ Нарына появился очередной мурал от художников DOXA. Рисунок посвящён правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. Об этом в соцсетях сообщил участник DOXA Art-group Сергей Келлер.

Он отметил, что эту работу они выполнили в рамках совместного проекта "Сорос-Кыргызстан", Института развития молодежи и рабочей группы "Шааркана" (городские лаборатории).

"В скором будущем в здании школы, на которой нанесен рисунок будет открыт центр по приему сырья (картон, бумага, пластик, стекло, метал). Его будут вести школьники как внеклассный клуб", - написал Келлер в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/396069
Теги:
Нарын, школа, культура, Кыргызстан, Сорос-Кыргызстан
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