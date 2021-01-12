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В Бишкеке вокруг восточного автовокзала работают объекты без разрешений

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- Екатерина Улитина
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Представители министерства транспорта и дорог КР, МП "Бишкекглавархитеткура" и управления землепользования и строительства мэрии Бишкека проверили законность объектов на территории Восточного автовокзала в Бишкеке.

С жалобой на самовольную установку коммерческих объектов в мэрию обратился горожанин. Столичные власти отреагировали на поступивший сигнал и выехали для проверки.

На комиссионную проверку пригласили и руководство автовокзала. Все нарушения со стороны администрации автовокзала будут устранены в кратчайшие сроки, соответствующая рекомендация дана директору филиала "Чыгыш автовокзалы" К.Кадралиеву. Самовольно от выданного заключения функционируют автомойка, пункт замены масла, металлическая конструкция (бокс).

Кроме того, решено заменить старое ограждение на металлическое. Так как автовокзал является памятником архитектуры, истории и культуры республиканского значения необходимо получить разрешение научно-исследовательского проектного института (НИПИ) "Кыргызреставрации" при Минкультуры КР.


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URL: https://www.vb.kg/396080
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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