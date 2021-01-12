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Глава ЕЭК Михаил Мясникович поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

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- Екатерина Улитина
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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность Президента Кыргызской Республики.

"Уверен, что Вы придадите новый импульс развитию взаимовыгодных отношений Кыргызской Республики с государствами-членами Евразийской экономической комиссии, дальнейшему укреплению давних традиций дружбы и взаимного уважения евразийских стран и народов", - говорится в тексте поздравительного сообщения.

Михаил Мясникович пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, а Кыргызстану – мира и благополучия.

Напомним, 10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента Кыргызстана. По предварительному подсчету голосов, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/396085
Теги:
Садыр Жапаров, ЕЭК, Кыргызстан
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