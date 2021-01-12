Бабушки в селе Садыра Жапарова танцами встретили его победу (видео)

В родовом селе кандидата в президенты Садыра Жапарова Кен-Суу проходило празднование по поводу его победы на выборах. Видео редакции VB.KG прислали жители села.

Мероприятие вчера днем проходило на местном стадионе, который когда-то построил Садыр Жапаров. На кадрах видно, как пожилые женщины и мужчины весело танцуют под музыку Modern Talking.

Напомним, Садыр Жапаров с большим отрывом обогнал других кандидатов в президентской гонке, набрав, по предварительным данным ЦИК КР, 79 % голосов избирателей. С победой на выборах его уже поздравили президенты России и Казахстана.