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Бабушки в селе Садыра Жапарова танцами встретили его победу (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В родовом селе кандидата в президенты Садыра Жапарова Кен-Суу проходило празднование по поводу его победы на выборах. Видео редакции VB.KG прислали жители села.

Мероприятие вчера днем проходило на местном стадионе, который когда-то построил Садыр Жапаров. На кадрах видно, как пожилые женщины и мужчины весело танцуют под музыку Modern Talking.

Напомним, Садыр Жапаров с большим отрывом обогнал других кандидатов в президентской гонке, набрав, по предварительным данным ЦИК КР, 79 % голосов избирателей. С победой на выборах его уже поздравили президенты России и Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/396086
Теги:
выборы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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